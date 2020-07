München - Wenn sich in der Vergangenheit eine Vakanz auf der Trainerbank der Bayern abzeichnete, wurde oftmals der Name Jürgen Klopp ins Spiel gebracht. Auch nach der 2:5-Demütigung im Pokalfinale 2012 durch den BVB kam das Thema auf. Auf Sylt, wo Karl-Heinz Rummenigge traditionell seinen Sommerurlaub verbringt, traf der Bayern-Boss damals rein zufällig Jürgen Klopp am Strand, wie die "Sport Bild" berichtet.