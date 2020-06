In einer Vorlage für den heutigen Kreisverwaltungsausschuss hat sie die Lage rund um den Fußball in Giesing – und in Fröttmaning – dargelegt. Und beklagt viele Probleme. Die Polizei wünscht sich, dass per se alle Spiele der Bayern und der Löwen als sogenannte "Risikospiele" definiert werden. Bisher ist das nur bei einzelnen vor der Saison festgelegten Spielen der Fall, etwa beim Derby in Giesing, wenn Rostock zu Gast ist oder der BVB in die Arena kommt. Doch gelegentlich, so die Polizei, werden Spiele kurzfristig brisant. Und so kurzfristig könne man nicht reagieren, weil die Veröffentlichung auf der städtischen Webseite nicht mehr möglich sei. Deshalb jetzt: alles Risikospiele!