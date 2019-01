München/Sinsheim - Besonderheit bei der Übertragung des Spiels der Bayern in Hoffenheim: Zum einen wird die Partie im Free-TV übertragen, zum anderen schaut "Sky" bei der Übertragung diesmal in die Röhre. Denn "Eurosport" hat sich die Rechte an den Freitagsspielen der Bundesliga gesichert.