Löwen-Matchwinner Owusu

Owusu kam in anderthalb Spielzeiten bei den Giesingern nie an Platzhirsch Sascha Mölders vorbei, doch er erzielte mehrere entscheidende Tore: In der ersten Drittligasaison 2018/19 besiegelte der Angreifer unter Trainer Daniel Bierofka mit dem 3:2-Siegtreffer gegen Fortuna Köln den Klassenerhalt. In der abgelaufenen Spielzeit köpfte er den TSV in letzter Minute zum umjubelten 4:3-Ligasieg gegen den Chemnitzer FC. Beim spektakulären 4:3 im Elfmeterschießen gegen die SpVgg Unterhaching trug der Deutsch-Ghanaer mit dem Ausgleichstreffer seinen Teil dazu bei, dass 1860 im Toto-Pokal den Halbfinaleinzug schaffte und noch die Chance hat, in den DFB-Pokal einzuziehen.