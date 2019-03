Als Klaudia mit K wurde sie bei "Germany's next Topmodel" in der 13. Staffel zur Kult-Kandidatin: Klaudia Giez (22) stach mit ihrer verrückten Art heraus und bespaßte regelmäßig ihre Mitstreiterinnen und die Jury rund um Heidi Klum (45). Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt die 22-Jährige, was sie mit der Show bis heute verbindet und warum sie mit Hate-Kommentaren bei Instagram mittlerweile lockerer umgeht.