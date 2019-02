Für Lacazette ergibt sich beim TSV 1860 eine Chance

"Er hatte eine schwere Zeit in Darmstadt", weiß Bierofka, denn es sei "nicht einfach, wenn du in anderthalb Jahren kein Spiel machst". Exakt drei Kurzeinsätze waren es in den ersten sechs Spieltagen der vergangenen Spielzeit, bevor Lacazette bei den Lilien kein einziges Mal mehr auch nur im Kader gestanden hatte. Aber, so Bierofkas Ansage an den Cousin von Weltstar Alexandre Lacazette vom FC Arsenal: "Wir werden den Jungen nicht in die Ecke stellen – im Gegenteil: Jeder Spieler, der da ist, ist für mich wichtig. Ich versuche, jeden Spieler zu unterstützen."