Bei einer offiziellen Zeremonie auf Schloss Windsor hat Prinz Philip (99) am Mittwoch seinen Posten als "Colonel-in-Chief" der "Rifles" an seine Schwiegertochter Camilla (73), die Herzogin von Cornwall und Ehefrau von Prinz Charles (71), abgetreten. Das berichtet unter anderem die britische "Daily Mail". Auch Camilla nahm demnach an einer Zeremonie teil, wegen der Corona-Pandemie allerdings im weit entfernten Gloucestershire. Bilder von dem Termin zeigen Philip sichtlich gut gelaunt. (Hier können Sie das Buch "Royally Incorrect: Die besten Sprüche von Philip, Prinz Fettnapf" bestellen)