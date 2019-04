Scheidung von Carstensen nach sieben Jahre Ehe

Dramaturg Carstensen heiratet die Schauspielerin 1993, im verflixten siebten Jahr ist’s vorbei mit Ehe Nummer 2. Zuvor in den 60ern hat Hanni mit 22 ihre Ehe-Premiere mit Schauspieler Gerd Vespermann (†2000), der Stimme von Comic-Hase Bugs Bunny. In ihrer aktuell ausverkauften Autobiografie "Im Überschwang" (Kiepenheuer & Witsch) erinnert sie sich so: "Ich wollte nicht mehr als Fräulein angesprochen werden, sondern als Frau."