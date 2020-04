Ruby Rose in Trauer US-Rapperin Chynna mit 25 Jahren gestorben

Prominente Freunde nehmen Abschied

Die Meldung des überraschenden Todes schockiert Fans und Freunde gleichermaßen. Während sich auf Chynnas Instagram-Seite unzählige Worte des Abschieds sammeln, ehrt Kehlani (24) die verstorbene Künstlerin mit einem eigenen Post. Die US-amerikanische R&B-Sängerin, die einst die Bühne mit Chynna teilte, schreibt zu mehreren Videos: "Engel sterben nie." Und auch "Orange Is the New Black"-Star Ruby Rose (34) zeigt sich öffentlich von dem Tod ihrer Freundin ergriffen. "Ich werde dich vermissen", heißt es in der Story der Schauspielerin zu einem Bild von Chynna.