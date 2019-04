Zuschauerin erleidet Schwächeanfall bei DSDS

Die quotenstarke Castingphase ist vorüber, jetzt singen die besten Kandidaten in den Mottoshows. Hunderte Zuschauer sitzen im Coloneum in Köln-Ossendorf, fiebern mit den Nachwuchssängern mit und erleben eine aufgeheizte Studio-Atmosphäre. Für eine ältere Frau war das zu viel Trubel. Während Kandidat Nick das Lied "Thinking out loud" von Ed Sheeran sang, kollabierte sie. Sofort eilten zwei Sanitäter zu ihr und brachten die Zuschauerin aus dem Studio.