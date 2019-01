Dschungelprüfung: Felix und Sandra holen vier Sterne

Mit einer "Stresslimousine" fahren Sandra und Felix bei der Dschungelprüfung durch die Waschanlage. Zwölf halbe Sterne sind zu sammeln. Im Auto liegen alte, stinkende Tierinnereien, Schleim, lebendige Würmer, tote und lebendige Fleischberge, Kakerlaken, grüne Ameisennester und am Ende werden die beiden Promis auch noch mit Schaum übergossen. Was für eine Schweinerei! Am Ende können die beiden vier von sechs Sternen entdecken.