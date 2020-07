Rebecca Immanuel: Ausstieg bei der "Eifelpraxis"

Rebecca Immanuel habe die Reihe "auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen Projekten zu widmen", heißt es in der Mitteilung. Sie hatte in den bisher neun Episoden des Formats seit 2016 die Krankenschwester Vera Mundt gespielt. Sie sei stolz darauf und dankbar dafür, wurde Immanuel zitiert. "Ich werde meine Kollegen, das tolle Team und die Eifel und ihre liebenswürdigen Bewohner vermissen." Die 49-Jährige, bekannt unter anderem aus der Sat.1-Serie "Edel & Starck" (2002-2005) hatte zuletzt einen vielbeachteten Kostüm-Auftritt in der ProSieben-Show "The Masked Singer" absolviert.