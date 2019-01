DSDS: Estefania Wollny bekommt viermal "Ja"

Und da Quote und Aufmerksamkeit wichtiger sind als der neue "Superstar", dürfen jetzt eine Vielzahl an schrillen Kandidaten antanzen – und auch noch weiterkommen! Heuer mit dabei: Estefania Wollny (16), eines der elf Kinder von Reality-TV-Promi Silvia Wollny. "Respekt, ich hätte es nicht erwartet, dass du das so gut machst", meint Xavier Naidoo.