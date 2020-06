Verdächtiger im Fall Maddie: Anwalt von Christian B. äußert sich

Vorab hat jetzt der Anwalt des Verdächtigen gesprochen. "Christian B. macht momentan keine Angaben zur Sache und wir bitten um Verständnis, dass wir als Verteidiger auch keine Angaben machen", sagte Rechtsanwalt Friedrich Fülscher, der B. gemeinsam mit dem Hamburger Rechtsanwalt Johann Schwenn vertritt, nach einem Besuch in der Justizvollzugsanstalt Kiel zu RTL/n-tv, wo er seinen Mandanten besuchte. Auf die Frage, wie es seinem Mandanten gehe, antwortete Fülscher: "Wie soll es einem Menschen gehen, der in einer Justizvollzugsanstalt isoliert ist und dem die halbe Weltbevölkerung schlimmste Verbrechen vorwirft?" Der Jurist kündigte an, "zivil- oder strafrechtlich" gegen Falschverdächtigungen seines Mandanten vorgehen zu wollen.