Royals treten Heimreise an Prinz William und Herzogin Kate: Pakistan-Reise nimmt tierisches Ende

Ein letztes Mal im traditionell angehauchten Gewand

Auch am Tag der Heimreise blieb Herzogin Kate ihrem Look der vergangenen Tage treu. So zeigte sie sich ein weiteres Mal in einer Kombination aus weißer Tunika und weißer Hose. Dazu trug sie einen schwarzen Mantel der britischen Modemarke Beulah London und schwarze, spitze Flats mit Riemchen. Prinz William hatte für den Anlass eine dunkelblaue Hose sowie ein schlichtes Hemd in Hellblau gewählt.