Royale Liebe von 2012 bis 2014 Hat Prinz Harrys Ex-Freundin Cressida Bonas heimlich geheiratet?

Der Screenshot von besagtem Post zeigt ein Brautpaar von hinten, das nebeneinander über eine Wiese in Richtung Wald reitet. Der Kommentar quer über dem Foto: "Mr & Mrs - Meine Kleine reitet mit ihrem Harry in ihre schöne Zukunft". Wie es in der Boulevardzeitung weiter heißt, soll sich das Paar das Eheversprechen am Wochenende im exklusiven Cowdray Park in Midhurst, West Sussex, gegeben haben.