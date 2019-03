Ab in den Pub

Wer hierzulande am St. Patrick's Day in den Pub geht, muss nicht im Monochrom-Look erscheinen, ganz im Gegenteil. Im Gegensatz zu Pastelltönen und der diesjährigen Trendfarbe "Living Coral" lässt sich mit Grün eher schwer ein All-Over-Look kreieren. Fashionistas sollten stattdessen auf ein Center-Piece in Grün setzen. Um den Eyecatcher lässt sich dann ganz leicht ein stylisches Outfit kreieren.

Wie wäre es beispielsweise mit einem lockeren Blazer mit Dreiviertel-Ärmel in kräftigem Moosgrün, dazu eine leichte Bluse in Rosé und eine helle Skinny Jeans? Der Jahreszeit angemessen kann sich Frau auch einen grünen Trenchcoat überwerfen. Denn anders als noch vor ein paar Jahren kommt der Mode-Klassiker nun in Farbe daher.