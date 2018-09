Der eloquente Mauersberger, der neben der Profikarriere ein Studium in Sportmanagement absolviert, soll dem Vernehmen nach außerdem nicht der beliebteste Spieler in der Mannschaft sein, eben, weil er angeblich so strebsam wortgewandt ist. "Wir sollten demütig in die Saison gehen", sagte er weitsichtig vor dieser Spielzeit und forderte von den Kollegen, "noch mehr zu Männern zu werden". Markant: Nur, wenn er eine bestimmte Anzahl an Spielen erreicht, verlängert sich sein Vertrag in Giesing über dieser Saison hinaus. Jetzt gilt es für ihn selbst, seinen Mann zu stehen.