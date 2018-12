Routinier des FC Bayern Arjen Robben nach Eindhoven? PSV antwortet vielsagend

Mark van Bommel dementiert nicht

Unter den Eindhoven-Fans genießt Robben noch immer große Anerkennung. Doch was sagt der Klub zu einer möglichen Rückholaktion? Die AZ fragte in Eindhoven nach. Die PSV verwies auf ein jährliches Treffen zwischen Anhängern und Trainer Mark van Bommel, der selbst zwischen 2006 und 2011 für die Bayern gespielt hatte und zwei Jahre lang mit Robben in einer Mannschaft war.