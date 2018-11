Als Beispiele für die grüne Ausrichtung der SPD nannte Reiter den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und die Radweg-Offensive. Da habe die SPD in den vergangenen viereinhalb Jahren gemeinsam mit der CSU viel mehr zustande gebracht als in 20 Jahren Rot-Grün davor. Soll wohl heißen: Grün hat immer gebremst. Auch beim Thema Verkehrsberuhigung will Reiter den Grünen den Rang ablaufen. Die Dienerstraße zum Beispiel: "Ich sehe nicht, warum die nach dem Ende der Baustelle für die Zweite Stammstrecke wieder eine Autostraße werden soll", so Reiter. Im Gegenteil: Er sei für eine sukzessive Ausweitung der Fußgängerzone.