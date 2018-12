Weihnachtsbotschaft Papst: Verschiedenheit der Menschen ist Reichtum

Im Heiligen Land rief das dortige Oberhaupt der katholischen Kirche die Christen dazu auf, in den Städten zu bleiben, in denen Jesus geboren wurde, lebte und starb. "Jesus wurde in Bethlehem geboren", sagte der lateinische Patriarch Pierbattista Pizzaballa in der St. Katharinenkirche neben der Geburtskirche in Bethlehem bei der Mitternachtsmesse. Die Zahl der Christen in der Region ist angesichts der schwierigen wirtschaftlichen und politischen Lage in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter geschrumpft.