Rolle in "Law & Order" Serienstar und Produzent Ash Christian stirbt im Alter von 35 Jahren

Bereits im Alter von 14 Jahren begann Christian mit dem Schreiben und Drehen von Kurzfilmen. Zwei Jahre später zog er nach Los Angeles, um in der Filmbranche Fuß zu fassen. Er gründete unter anderem eine eigene Produktionsfirma namens Cranium Entertainment und war für Filme wie "Hurricane Bianca", "Burn" oder "Social Animals" verantwortlich. 2014 gewann er einen Daytime Emmy Award für sein Mitwirken als Produzent am Film "mI Promise". Zudem übernahm Christian als Schauspieler Rollen in Serien wie "Law & Order", "The Good Wife" oder "The Good Fight".