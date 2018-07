Röhre soll ausgebaut werden Landshuter-Allee: Wird der Tunnel noch länger?

Für die Anwohner ist es echter Stress. Mindestens 130.000 Fahrzeuge brausen jeden Tag vor ihrer Haustür über den Mittleren Ring an der Landshuter Allee vorbei (und in den nächsten zwölf Jahren werden es noch 30.000 mehr). Die Viertelbewohner leiden permanent am Stau, Verkehrslärm und Autoabgasen.