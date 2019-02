Eine überirdische Tram-Lösung halten die beiden Architekten sozusagen für unterirdisch. "An einem Samstag im Mai wurden auf der Strecke zwischen Tivoli- und Thiemestraße 5.303 Fußgänger und 6.116 Radfahrer auf der Strecke gezählt", sagt Lejeune am Dienstagabend, "an mindestens zehn Stellen im Garten wird die Strecke gequert.