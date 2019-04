Hakim Ziyech kann sich Bundesliga-Wechsel vorstellen

Ziyech, der in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend an 35 Treffern in 38 Spielen beteiligt war, ist einem Wechsel in die Bundesliga gegenüber nicht abgeneigt. Bereits im vergangenen Sommer soll Borussia Dortmund gesteigertes Interesse an einer Verpflichtung gezeigt haben. "Es kommt auf den Verein an", antwortete Ziyech seinerzeit auf die Frage, ob er sich einen Wechsel in Deutschlands höchste Spielklasse vorstellen könne. In München könnte er im kommenden Sommer die Nachfolge von Arjen Robben und Franck Ribéry antreten. Der Marktwert des Edeltechnikers beträgt laut dem Fußball-Portal "transfermarkt.de" 35 Millionen Euro.