Händeschütteln? Verboten! Besuche? In Corona-Zeiten nur noch von Angehörigen. Wer in diesen Tagen eines der Häuser der Münchenstift GmbH betritt, wird erst einmal befragt. Nur Berechtigte dürfen hinein – nachdem sie sich namentlich in eine Liste am Empfang eingetragen und ihre Hände gründlich desinfizieren haben.