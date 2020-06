"Seit drei Jahren haben die Graugänse am Tegernsee Bruterfolge", sagt Hiller im Gespräch mit der AZ. "Frisch gemähtes Gras lieben sie ganz besonders". Und das würden sie vor allem auf den Liegewiesen finden. Seiner Kenntnis nach gab es Mitte März etwa 100 Gänse am Ammersee, jeweils 80 am Chiemsee und dem Starnberger See, 50 im Nymphenburger Park und 40 an den Ismaninger Stauseen. "Die guten Flieger suchen sich immer neue Lebensräume und besiedeln sie. Durch die wärmeren meist schneefreien Winter haben die Gänse ganzjährig Zugang zur Nahrung."