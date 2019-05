Klum lädt Michalsky auch bei GNTM-Finale aus

Doch damit nicht genug – neben der Hochzeit soll Michalsky auch vom Finale der Modelshow "Germany's Next Topmodel" (GNTM) ausgeladen worden sein, das am kommenden Donnerstag in Düsseldorf stattfindet. Einen weiterer harter Schlag für den 52-Jährigen, saß er zuletzt doch in der GNTM-Jury. ProSieben bestätigten, dass Michalsky bei der Show nicht als Gast vor Ort sein wird.