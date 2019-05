Hoeneß lobt Salihamidzic überschwänglich

"Ich persönlich bin sehr zufrieden. Ich glaube, wir alle haben mit Hasan einen Volltreffer gelandet. Es ist eine schwere Aufgabe bei Bayern München, vor allem in einem Jahr oder in Jahren des Umbruchs, wo man sehr viele Spieler tauschen muss, weil sie eben aus Altersgründen aufhören müssen. Was sehr bedauerlich ist. Ich bin ein großer Fan von Franck Ribéry und Arjen Robben, aber Hasan hat es bis jetzt prima gemacht", meinte der Aufsichtsratschef der Münchner: "Es ist uns gar nicht schlecht gelungen, diesen Umbruch dieses Jahr zu managen, obwohl es eine schwierige Aufgabe ist. Er (Salhiamidzic, d. Red.) ist voll engagiert und hat die Aufgabe bislang prima gemeistert."