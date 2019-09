"Der Kontakt zu Bierofka war immer noch da, deshalb habe ich die Chance ergriffen, wieder unter ihm zu spielen. Ich weiß, was er von mir verlangt. Ich selbst habe auch hohe Erwartungen an mich und versuche, das umzusetzen“, sagte Owusu, der den Löwen am vorletzten Spieltag der Vorsaison mit seinem Treffer zum 3:2 gegen Fortuna Köln den Klassenerhalt gesichert hatte: "Klar ist es ein Vorteil, dass ich schon hier gewesen bin. Ich kenne die Taktik des Trainers und meine Mitspieler. Diesen Vorteil möchte ich so schnell wie möglich nutzen, um Tore zu schießen. Dafür bin ich da. Das Wichtigste ist, dass wir Punkte holen. Aber ich habe natürlich eine bestimmte Torquote für mich im Kopf, die behalte ich aber für mich. " So spricht eben ein Torjäger.