Ein offizielle Statement von Luke Mockridge zu seinem Gaga-Auftritt vorletzten Sonntag bleibt derweil weiterhin aus. Wohl, weil der Auftritt Teil seiner am 13. September auf SAT.1 startenden Show "The Greatnightshow" sein könnte. Bei so viel Gegenwind ist es aber nicht unwahrscheinlich, dass er sein Showprogramm in der Zwischenzeit noch einmal etwas anpassen wird.