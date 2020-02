Richard Lugners bisher beste Wahl? Opernball-Eröffnung: Ornella Muti punktet als gut gelaunter Stargast

Am frühen Donnerstagabend wurde der 64. Wiener Opernball in der Wiener Staatsoper feierlich eröffnet. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen (76) betrat die Oper und eröffnete damit den traditionsreichen Tanzball mit rund 5.500 Gästen. 144 Debütantenpaare aus insgesamt elf Ländern zogen anschließend in die Staatsoper ein, darunter erstmals ein gleichgeschlechtliches Paar - Sophie Grau und Iris Klopfer aus Deutschland tanzten in Frack und weißem Kleid.