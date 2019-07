Das war geschehen: Am 12. Februar 2017 gerieten sich im Bad-Angel-Club in der Schillerstraße zwei Männer in die Haare. Wolfgang C. (48) hatte den Rocker gefragt, ob er Mitglied der Hells Angel sei. Als dieser das bejahte, fragte der Gast nach dem Chapter (Ortsgruppe) des 37-Jährigen.