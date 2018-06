Alba-Trainer: "Es ist noch alles offen"

Wie man beim jeweiligen Erzrivalen gewinnt, wissen beide Teams eigentlich nur zu gut. "Es ist noch alles offen", sagte Albas Traineraltmeister Aito Reneses, 71, auf AZ-Nachfrage: "Sie haben in der Liga in Berlin gewonnen und wir in München (80:70 und 91:72; d. Red.)." Und sowohl die Triumphe ausgerechnet in der Halle des großen Widersachers schmecken für beide ja nun mal auch am süßesten - wie ein Blick in die jüngere Historie des Duells Rot (Gewinner Bayern) gegen Gelb (Gewinner Berlin) zeigt: