Löwen-Präsident Robert Reisinger hatte bereits zu Wochenbeginn Unterstützung der Erst- und Zweitligaklubs für die 3. Liga gefordert. "Ich erwarte mir Engagement von denen, die am hochklassigen Profifußball massiv verdient haben und die in Zukunft weiterhin daran verdienen wollen. Sie alle brauchen auch den Unterbau in den Ligen 3 und 4", so Reisinger in einem Interview mit dem "Wochenanzeiger".