Um den grün-roten Vorschlag, der Gastronomen unterstützen soll, dennoch umzusetzen, nennt Böhle jetzt Voraussetzungen. Zum einen sei die Umwandlung nur an Straßen möglich, in denen Tempo 30 gilt. Auch kämen nur Straßen in Frage, in denen Parkplätze direkt an Gehwege angrenzen. Ebenfalls nicht möglich sei die Umwandlung jeweils fünf Meter vor und hinter Straßeneinmündungen sowie vor und nach Zebrastreifen, Fußgängerampeln, Bahnübergängen und Bushaltestellen.