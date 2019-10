Die älteste Idee von einem Riesenrad stammt übrigens aus dem 17. Jahrhundert – aus Osteuropa. Deshalb wurde das nostalgische Miniatur-Riesenrad wohl "Russische Schaukel" getauft.

Einst war das Russenrad in Venedig

"Der blaue Himmel, die bunten Bäume und die bunten Gondeln. Es ist herrlich", schwärmt Edith Simon von der Russenrad-Kasse: Vier Euro kostet die Fahrt für Erwachsene, 2,50 Euro für Kinder. Bevor die ersten Gäste zur Auer Dult eingestiegen sind, hat die Schaustellerin jede Gondel mit dem Lappen abgewischt. Sie hat den Blumenschmuck drapiert und die Konzertorgel saubergemacht: "Ich mache das Filigrane. Das Russenrad muss schön dastehen."

Ihr Großvater war mit dem Russenrad sogar am Markusplatz in Venedig. Sie und ihr Bruder Herbert Koppenhöfer sind jedoch in München geblieben. Wann Edith Simon das letzte Mal in der luftigen Schaukel saß? "Gerade erst auf dem Oktoberfest. Es ist ein tolles Gefühl", sagt die Münchnerin und lacht: "Es ist ja unser Geschäft. Es wäre schlimm, wenn der Koch seinen Schweinsbraten nicht essen würde."