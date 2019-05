Maxvorstadt - Die Münchnerin (27) war auf dem Nachhauseweg, als sie am Freitag gegen 23.30 Uhr an der Marsstraße entlangging. Plötzlich hielt ihr jemand von hinten den Mund zu und zog sie in ein Gebüsch. Die junge Frau fiel bäuchlings hin, der Mann drückte sie mit seinem Gewicht zu Boden.