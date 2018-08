München - Jetzt ist es also auch im Rathaus aufgefallen. Denn nach Feierabend schnell nochmal raus in den Biergarten, eine kühle Maß zischen – das ist inzwischen gar nicht mehr so einfach. Denn, hoppla, da ist ja schon alles gesteckt voll. Egal, ob im Augustinerkeller, im Hofbräukeller oder am Chinesischen Turm: Überall auf den Bierbänken herrscht das Gedränge. Die Grünen im Stadtrat setzen deshalb nun zur Rettung der Feierabend-Maß an.