München - Nächster Dämpfer für Sechzig-Trainer Daniel Bierofka und seine Spieler in der Liga: Nach der Niederlage in Würzburg verloren die Löwen am vergangenen Samstag zuhause mit 0:1 gegen den KFC Uerdingen. Mit 14 Punkten aus zwölf Spielen steht der TSV 1860 auf Tabellenplatz 15 und somit noch drei Positionen vor dem Relegationsplatz.