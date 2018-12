Folks Club

In den letzten Jahren gab es immer wieder spannende Bar-Neuzugänge, welche die Bar- und Clubkultur der Stadt bereichern und ein wenig abwechslungsreicher machen. Mit dem Folks Club bekommt die Gegend rund um das Sendlinger Tor eine weitere Anlaufstelle für alle Trink- und Feierfreudigen. In der Thalkirchener Straße 2, wo die legendäre Erste Liga Geschichte des Münchner Nachtlebens schrieb, versuchen nun drei junge Münchner mit Rock 'n' Roll und Elektro-Swing an die Erfolge vergangener Tage anzuknüpfen.

Enter The Dragon Restaurant

Auf rund 1500 gigantischen Quadratmetern erstreckt sich seit Juli 2018 das neue gastronomische Großprojekt "Enter The Dragon" am Lenbachplatz. Neben dem asiatischen Restaurant "The Flying Dragon", finden sich eine Bar mit Karaoke, ein hauseigener Club und ein Take-Away-Imbiss innerhalb des riesigen Gebäudekomplexes. Ein solches Mammut-Gastroprojekt hat München bisher wohl noch nicht gesehen. Die Restaurantfläche, welche Platz für 220 Personen bietet, wird durch vier verschiedene Separees getrennt. Zu essen gibt es hauptsächlich vietnamesische Speisen, wie Sommerrollen, Dumplings, diverse Suppen und Papaya-Salat.

NordSüd

Das NordSüd in Schwabing befindet sich in den Räumlichkeiten des ehemaligen "Drugstore" und möchte die hanseatische Küche mit der bayerischen vereinen - daher auch der Name des neuen Lokals. Seit Ende Oktober verköstigen die Macher des neuen Restaurants Jörn Grimmer und Karsten Grünberg die übrigens auch die "Hamburgerei" betreiben, ihre Gäste mit Crossover-Küche. Das NordSüd hat ganztägig geöffnet und bietet morgens ein klassisches Schwabinger Frühstück, abends Munich Mule und Cocktails und für den großen Mittags-Hunger Klassiker wie Bayerischen Schweinebraten oder Omas Könisgberger Klopse.

Dachgarten

Auf eine Gastro-Neuheit wie den "Dachgarten" hat München gewartet! Bereits in den ersten Wochen seines Bestehens war die außergewöhnliche Location proppenvoll. Das lag zum einen wohl am diesjährigen Jahrhundertsommer, zum anderen aber auch daran, dass man mitten in der Stadt fast nirgends so gut die Sonne genießen konnte wie im Dachgarten. Auf einem Parkdeck Nähe Stachus befindet sich der aus Holz gebaute Gastro-Betrieb und wirkt dabei fast wie eine Arche. Überall befinden sich Beete mit Blumen und Kräutern, die man sich übrigens auch mieten kann, falls der Platz im eigenen Zuhause für Bepflanzung nicht reichen sollte - Urban Gardening mal ganz anders. Neben Getränken aller Art können die Besucher des Dachgartens auch Kleinigkeiten zu essen bestellen, wie verschiedene Sandwich-Kreationen oder Bowls mit Quinoa, Avocado und hauseigenen Kräutern.

Senatore Bar

Das Senatore hieß einstmals "Alla Scalla", war ein italienisches Restaurant und mehr als 35 Jahre lang in den Händen von Patrone Guiseppe Senatore. Dieser wurde letztendlich auch Namensgeber für die neue Bar am Sendlinger Tor. Mit den neuen Betreibern David Hager, Thomas Zufall und Michael Dietzl soll frischer Wind in die alten Räumlichkeiten kommen, die kitschig anmutende Deko mit Italo-Flair haben sie aber zu einem großen Teil übernommen. Im neuen Senatore gibt es ab 18 Uhr verschiedene Pizzen, beispielsweise mit Birne, Gorgonzola und hausgemachtem Walnusspesto. Ab 22 Uhr wandelt sich dann die "Pizzabar" in einen Club, das heißt Pizza gibts nicht mehr, dafür Musik vom DJ und jede Menge Longdrinks.