München - Der Drache am Eingang der Drachenhöhle speit nur heiße Luft, so wie die Raucher, die an diesem ersten Regentag den Eingang des neuen Megalokals am Lenbachplatz blockieren. Der Mega-Asia-Komplex am Lenbachplatz beherbergt auf 1.300 Quadratmetern Restaurant, Straßenimbiss, Karaoke-Bar und Club. Das 220 Plätze fassende Restaurant ist in unterschiedlich gestaltete Bereiche aufgeteilt – mit viel Grün, Schirmchen an der Decke und vier Separées. Letztere können geschlossen werden, die anderen Räume sind so offen gestaltet, dass die Lautstärke permanent sehr hoch ist.