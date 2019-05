Drei Essens-Konzepte im Coucou

Am Eingang lockt die Boulangerie Marie mit Pains au Chocolat (1,70), Quiche Lorraine (3,50 Euro) und Galettes. Die Buchweizenpfannkuchen gibt es in der Bretagne an jeder Ecke und mit allen erdenklichen Füllungen, in der Nymphenburger Straße mit Rote Beete oder Lachs und Spinat (2,90 Euro). Sie sind zwar nur halb so groß wie ihre bretonischen Vorbilder, schmecken aber mat-tre, sehr gut. Gibt’s Mittags auch als Menü mit Salat und Getränk für 6,90 Euro.