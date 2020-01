"Mir war es wichtig, dass wir das allein schaffen", sagt Isabelle Tran. Allein heißt: Ohne ihren Namen, der in München fest mit der Gastroszene verknüpft ist. Trans Onkel und Tante haben mit dem Chi Thu und anderen vietnamesischen Lokalen ein Gastro-Imperium in München geschaffen. Etwas davon können die Gäste im Jacci erschmecken: Die Soßen sind ein Familienrezept und die Basis der Gerichte, die Jean-Pierre Trans Freundin Tina Do in der Küche zubereitet.

Dass sie entgegen ihrer Kindheitspläne doch in der Gastronomie gelandet ist, hält Tran mittlerweile für ein großes Glück. "Es ist erfüllend für mich, dass ich das, was ich entwickle, auch selbst umsetzen kann." Derzeit arbeitet sie an einem Handbuch, um den Qualitätsstandard gleichbleibend hoch zu halten – und an Plänen für weitere Jacci-Restaurants.

Ysenburgstraße 13, Mo bis Sa 11.30 bis 14.30 Uhr und 18 bis 23.30 Uhr. Tel. 877 67 313

