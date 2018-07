Feyer wohnt in der Nähe der 69 Hektar großen Parkanlage im Münchner Westen. Eigentlich geht sie hier gerne spazieren – außer am Wochenende. Dann nämlich halten die Feierwütigen Einzug und hinterlassen ihre Spuren. "Dieses respekt- und würdelose Verhalten hat der wunderschöne und sensible Westpark nicht verdient. Es ist ein katastrophaler Zustand", so das Urteil der Anwohnerin.