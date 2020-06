Die SWM nehmen in den nächsten Tagen die Umkleiden in den Sommerbädern in Betrieb und beginnen mit dem Verleih der Saisongepäckfächer. Nach und nach werden auch die Warmwasser-Duschen zur Verfügung stehen. Sie waren bislang nicht "ausgewintert" worden, da die Vorgaben zunächst nicht auf eine Inbetriebnahme-Erlaubnis schließen ließen, so die Stadtwerke.