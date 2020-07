Rund 50 Jahre war der Pool auf dem Dach des Mandarin Oriental in der Altstadt alt. Ein Leck sorgte für einen kleinen Wasserschaden am denkmalgeschützten Haus und die sofortige Stilllegung des Beckens auf "The Terrace". Nach Monaten schweißtreibender Arbeit zeigt Hotel-Direktor Dominik G. Reiner in der AZ stolz den neuen vier Meter langen und zwei Meter breiten Pool.