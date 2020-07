München - Die Verhandlungen zur Rettung der Kaufhof-Filiale sind endgültig gescheitert, das Aus für das Haus am Stachus demnach besiegelt. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Das Haus an der Münchner Freiheit konnte hingegen vor einer Schließung bewahrt werden. Damit werden von den neun Häusern in München vier von der Schließung betroffen sein.