EFKAN BEKIROGLU, NOTE 3: Grätschte vor dem 0:1 im Mittelfeld ins Leere. Als Ballverteiler und Ideengeber aber wie so oft kaum wegzudenken.

DENNIS DRESSEL, NOTE 4: Der 21-Jährige zog auch diesmal wieder fleißig ab, ein Treffer war ihm nicht vergönnt. Nahm sich auch seine Auszeiten.

TIMO GEBHART, NOTE 3: Sechzigs Zehner verlebte keinen glanzvollen, aber einen brauchbaren Tag. Vor dem Ausgleich störte er gut, bereitete mehrere Angriffe vor - aber agierte teils zu behäbig und musste erneut als Erster runter.

Mölders mit Traumvorlage für Lex-Tor

STEFAN LEX, NOTE 2: Diesmal effektiver als gegen Duisburg: Verpasste die frühe Führung nur knapp, nach dem Rückstand machte er es besser und besorgte den Ausgleich. Saisontor Nummer fünf.

SASCHA MÖLDERS, NOTE 2: Der Alpha-Löwe wollte es wissen: Scheiterte zuerst am Pfosten, dann am Außennetz und schließlich an Keeper Spahic. Stark: Traumhafter Assist für Lex. Nach der Pause aber trotz Seitfallzieher und enormer Präsenz selbst glücklos.

PRINCE OWUSU, NOTE 3: Der MSV-Matchwinner kam erneut nur von der Bank. Sehr engagierter Beginn, vergab die erste Chance nur knapp. Vielmehr sollte diesmal nicht folgen.

Moll nach Einwechslung präsent

NOEL NIEMANN, NOTE 4: Ersetzte Lex (1,78 Meter) mit seinen 1,71 Metern nicht ganzzentimetergetreu. Scheiterte deutlich mit einer Direktabnahme im Kung-Fu-Stil.

QUIRIN MOLL, NOTE 3: Der zweitligaerfahrene Abräumer schafft es nach seinem Kreuzbandriss nur langsam ran an die Startelf. Mit dichtem Bart im Gesicht kurbelte er in der Schlussphase an. Präsent, aber ein beherzter Moll-Schuss wurde geblockt.

NICO KARGER, OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung.

MARIUS WILLSCH, OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung.

