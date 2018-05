Relegationsspiel in Saarbrücken DFB-Vize Rainer Koch von Fans mit Becher beworfen

DFB-Vize Rainer Koch wird von Becher am Kopf getroffen

Koch wurde am Kopf getroffen, musste die Tribüne kurz verlassen. Verletzt wurde er bei der Aktion aber nicht. Mitbekommen hat die Aktion auch der Präsident der Löwen, Robert Reisinger, er saß direkt neben Koch. "Immer wieder gab es Schähgesänge, dann wurde er von einem Plastikbecher am Kopf getroffen", so der Oberlöwe zu "Bild".